“Dieci anni fa avrei avuto altri pensieri”. Il “nuovo” Marc Marquez non s’arrabbia più: “domani il test più importante per me e Ducati”

“A volte si cade, a volte si vince, a volte si perde – aggiunge ancora il campione del mondo - oggi è toccato a me cadere. L'anno scorso sono caduto perché ho spinto troppo nel tentativo di attaccare chi mi precedeva. Quest'anno, invece, ho frenato persino prima rispetto al giro precedente; la velocità di percorrenza e l'angolo di piega erano gli stessi, eppure sono finito a terra. Evidentemente c’è qualcosa che non ho gestito nel modo corretto. Quando ho perso l’anteriore non ho nemmeno provato a salvarla, mi sono posizionato per finire bene nella ghiaia. L'importante è che ci siamo goduti il weekend di Jerez, mi sono divertito a guidare la moto, ma è un peccato che oggi abbiamo fatto solo pochi giri. Domani è lunedì e la vita continua. È un peccato perché non siamo riusciti a capire il ritmo che avevamo in gara, ma non credo sarebbe stato quello di Alex: oggi era inarrestabile. Avremmo potuto lottare per il terzo o quarto posto: siamo scesi in pista con quello in mente e penso che avremmo potuto farcela. Quest’anno ogni minimo errore lo paghi al massimo”.

Il punto è che Marc Marquez non è fatto per scendere in pista con un obiettivo diverso dal vincere e nelle sue parole, anche se delicate e orientate all’autovalutazione critica, c’è una richiesta per Ducati. “Credo che la Ducati sia una delle moto migliori, se non la migliore, sulla griglia. Sono io che devo imparare a guidarla meglio. Domani il test sarà importante – dice ancora in sala stampa il 93 – bisognerà lavorare per migliorare le sensazioni. Lo scorso anno guidavo con facilità, quest’anno è diverso, non mi riesce e c’è da capire perché, anche perché sarà fondamentale migliorare le sensazioni senza perdere la velocità. Il test di domani è uno dei più importanti da quando sono in Ducati: dobbiamo trovare quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Ma soprattutto bisognerà confermarli nelle gare, perché nei test sembra sempre che tutto funzioni”.