Contano i numeri, ma pesano gli uomini: sulla dedica di Franco Morbidelli, il sabato di Jerez e le superfici scivolose in cui i profondi non naufragheranno mai

“Sono un grandissimo uomo di fede e un grandissimo ottimista – ha poi detto Morbidelli in sala stampa – io ci speravo. Io ci credevo. Io credo molto in me stesso e quindi dentro di me contavo di fare una rimonta da diciottesimo a primo. Invece ho fatto terzo, ma va bene lo stesso. Ieri parlavo con il mio fisioterapista, parlavamo di argomenti profondi, mi capita spesso di parlare di argomenti profondi (avevamo già raccontato anche questo) durante i massaggi. Il mio fisioterapista mi ha detto che se avessi fatto podio avrei dovuto dedicarla ai deboli. E l’ho fatto. Questo podio è per tutte le persone che sono in una posizione di svantaggio: sono tante, molte di più di quelle che sono in una posizione di vantaggio. Il mio pensiero e il mio cuore sono per loro: lo sport è una metafora della vita e sicuramente io sono in un periodo di difficoltà. Potrei buttarmi giù. Potrei credere a tutto quello di negativo che si dice. Ma scelgo di non farlo ogni giorno e, anzi, scelgo ogni giorno di lavorare meglio. Di lavorare di più. Di andare avanti. E questo tipo di risultati è la dimostrazione che è il modo giusto di agire nello sport e nella vita. Non è il podio più bello della mia carriera, ma sicuramente è il più sorprendente: deve darci l’energia giusta per spingere e trovare una soluzione alla mia mancanza di feeling con questa moto”.