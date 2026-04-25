Per capire cosa ha fatto Marc Marquez (con Johann Zarco) nelle qualifiche di Jerez ascoltatevi “il mago della pioggia” di Vecchioni

Se Zarco, però, è considerato da sempre uno specialista della pioggia, il mezzo miracolo umano di Marc Marquez ha un valore ancora più grosso. Perché non sta bene. Perché la moto non è perfetta come la vorrebbe. Perché sta girando tutto un po’ al contrario. Perché ha mille pensieri. E perché lui stesso, ieri, aveva detto: “ho la forza per sopravvivere, non per vincere”. Solo che nelle corse, come nelle canzoni che sono più poesie che canzoni, e come nella vita, esistono le variabili. E sono ciò che fa la differenza. “Mi basta solo un gesto, sai? Non credi? Guarda e lo vedrai. Io so cambiare la realtà” – scrive ancora Vecchioni in quella canzone. E cambiare la realtà è esattamente ciò che Marc Marquez è riuscito a fare in questa strana mattinata di Jerez. A prescindere, poi, da come potranno andare davvero la Sprint e la gara lunga.

“Cosa è cambiato? Sono cambiate le condizioni della pista – ha scherzato, ma pure candidamente ammesso, il 93 - Abbiamo fatto tutto bene dall’inizio, ma per un momento ho pensato che perdessi la pole all’ultimo. Ma Zarco ha sbagliato l’ultima curva e sono contento così perchè la pole è sempre importante. La finta ai box con Diggia? Non so come l’ho fatta, andavo ai box con un giro di ritardo e sapevo di poterlo fare meglio. Quando ero li ho visto al dashboard quanto mancava e allora volevo due giri”.