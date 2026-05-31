Nuovo terremoto in KTM? Dai continui guasti in MotoGP a un nuovo (piccolo) Dieselgate, uscire dalla crisi societaria non ha risolto i problemi

Mancano 10 minuti alla fine del turno di prequalifiche del venerdì al Mugello per il Gran Premio d’Italia quando i commissari di pista espongono le bandiere rosse. Brad Binder ha appena parcheggiato la sua KTM lungo il muretto del rettilineo e sta rientrando al box a piedi. La moto si è ammutolita di colpo, esattamente com’era successo a Pedro Acosta nella domenica di Barcellona. Stavolta, fortunatamente, in scia alla moto austriaca non c’era nessuno, eppure la dinamica è esattamente la stessa: moto che viaggia verso i trecento chilometri orari, motore che smette di spingere senza preavviso. È paradossale che da un lato si organizzino grandi incontri a tema sicurezza a partire dall’incidente della settimana scorsa e che, il giorno stesso, un incidente pressoché identico fatto cadere nel vuoto. Il che sarebbe anche comprensibile se non fosse ormai un’abitudine: a Enea Bastianini è successa la stessa cosa sempre in gara a Barcellona, dove lo stesso Brad Binder ha avuto problemi tecnici che l’hanno costretto a partire dalla pit lane mentre Maverick Vinales soltanto il giorno prima si era dovuto ritirare a causa di un problema alla pedana destra.
Con tre motori spenti e due problemi meccanici nel giro di due settimane non si può parlare di coincidenze. Le ipotesi principalmente sono due. La prima è che KTM abbia fatto girare troppo in alto i motori per trovare quella velocità massima che era clamorosamente mancata a Sepang e che questo abbia inciso sull’affidabilità, la seconda è che in magazzino scarseggi la ricambistica. In entrambi i casi ce lo dirà il tempo. Non serve aspettare invece per capire che difficilmente la situazione migliorerà nelle prossime gare.
Gli indiani di Bajaj, che controllano la totalità di KTM dalla crisi finanziaria del 2025, hanno espresso la volontà di proseguire in MotoGP, questo secondo voci ben informate nel paddock dopo che CF Moto si era proposta di acquisire il reparto corse degli austriaci: se il tuo più grande competitor si propone di acquisire una divisione della tua azienda, forse un motivo strategico per tenertela stretta c’è. A patto di rivedere l’impegno economico da destinare al progetto però, perché allo stato attuale è difficile vederci una pubblicità positiva.
Nel frattempo, secondo quanto rivelato da un’inchiesta di Le Monde, KTM sta per trovarsi a fronteggiare una nuova, durissima crisi in Europa. I francesi hanno infatti condotto un’indagine assieme ai colleghi spagnoli di El Pais su alcuni modelli che sarebbero, a detta loro, “illegali e altamente inquinanti”. In breve, KTM venderebbe le sue moto da enduro con scarichi senza restrizioni, motori più potenti, assenza di sonde antinquinamento per l’Euro 5 e un software modificato della centralina. Una rapida associazione di idee fa pensare al Dieselgate di cui si rese protagonista il gruppo Volkswagen nel settembre 2015, lo scandalo sulle emissioni truccate che si concluse con un accordo da quasi 43 milioni di euro in risarcimenti solo per i consumatori italiani.
Le cose non stanno esattamente così, a partire dal fatto che i volumi di vendita delle moto da enduro per KTM non sono assolutamente comparabili agli 11 milioni di veicoli coinvolti nello scandalo del Dieselgate. Oltretutto, i motori da enduro sono per loro natura poco compatibili con le ultime normative antinquinamento che, rispettate, finirebbero per uccidere in fretta il mercato: l’Euro 5 scalda, è pesante e toglie spunto al motore, motivo per cui chi ha comprato moto di questo genere (e non soltanto) ha provveduto in fretta ad aggirare la normativa. Più che un nuovo Dieselgate è un po’ come aver venduto scooter senza i fermi per limitare la velocità massima a 45 Km/h, quando i blocchi su scarico e carburatore venivano rimossi dai clienti dopo l’acquisto.
Resta il fatto che dal racing al prodotto la crisi è tutt'altro che finita e che queste ultime indiscrezioni rischiano di trasformarsi in fretta in un grosso peso per i bilanci dell'azienda austriaca.