Nuovo terremoto in KTM? Dai continui guasti in MotoGP a un nuovo (piccolo) Dieselgate, uscire dalla crisi societaria non ha risolto i problemi

Con tre motori spenti e due problemi meccanici nel giro di due settimane non si può parlare di coincidenze. Le ipotesi principalmente sono due. La prima è che KTM abbia fatto girare troppo in alto i motori per trovare quella velocità massima che era clamorosamente mancata a Sepang e che questo abbia inciso sull’affidabilità, la seconda è che in magazzino scarseggi la ricambistica. In entrambi i casi ce lo dirà il tempo. Non serve aspettare invece per capire che difficilmente la situazione migliorerà nelle prossime gare.



Gli indiani di Bajaj, che controllano la totalità di KTM dalla crisi finanziaria del 2025, hanno espresso la volontà di proseguire in MotoGP, questo secondo voci ben informate nel paddock dopo che CF Moto si era proposta di acquisire il reparto corse degli austriaci: se il tuo più grande competitor si propone di acquisire una divisione della tua azienda, forse un motivo strategico per tenertela stretta c’è. A patto di rivedere l’impegno economico da destinare al progetto però, perché allo stato attuale è difficile vederci una pubblicità positiva.