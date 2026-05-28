Cosa pensano i piloti MotoGP della Ferrari Luce? Da Pedro Acosta (“La odio, è orribile”), al genio di Iannone: “L’importante è avere luce in casa, non in garage”

Nel frattempo è iniziato il GP d’Italia al Mugello, circuito di cui per altro Ferrari è proprietaria dal 1988. Così abbiamo pensato di chiedere un’opinione ai piloti della MotoGP, molti dei quali una Ferrari (in alcuni casi più di una) ce l’hanno in garage. Il primo a parlare è Luca Marini, estremamente sintetico: “Penso quello che pensano tutti”, ci dice con un sorriso. Pedro Acosta invece picchia durissimo, dimostrandosi ancora una volta il pilota meno politicamente corretto della griglia in questa MotoGP: “La odio, la odio”, ripete. “Parlavo con dei ragazzi per capire quanto fosse difficile provare una Ford GTD, la Mustang. E sono due mondi completamente diversi, sai? Di sicuro non è la Ferrari che comprerei. E poi esteticamente è orribile”.



Per completezza, la Ford Mustang GTD è un missile americano con un V8 da 5,2 litri sotto al cofano e 815 cavalli di potenza. Anche Jorge Martín prende la domanda con un largo sorriso. E guarda un po’ più in là, oltre che al suo portafoglio e al suo garage: “Beh, spero che adesso la mia SF90 salga ancora di valore”, ha scherzato. “Non lo so, è molto strano. Penso che col fatto che venga da Ferrari ci sia qualcosa sotto”. Impossibile sapere cosa.