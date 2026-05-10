Questo Marco Bezzecchi non vuole fare l’errore di Bagnaia: “Non sono tanto contento adesso ma con calma la vedrò con occhi diversi”

Marco Bezzecchi lascia Le Mans con 27 punti. Che, ironicamente, è il secondo bottino più generoso dall’inizio della stagione dopo il Brasile, quando vinse la gara della domenica e chiuse al quarto posto nella Sprint. Meglio della Thailandia e dell’America quindi, dove aveva vinto la domenica, e meglio pure di Jerez, perché arrivare in fondo alle gare è il miglior modo per lottare per il titolo. Sarà lapalissiano, eppure Pecco Bagnaia ha perso così il mondiale del 2024 nonostante dodici vittorie la domenica a fronte delle tre di Jorge Martín.



In breve, accontentarsi conviene anche se è più difficile, specialmente se fai venti giri davanti a tutti, che poi è quello che ci ha raccontato con un mezzo sorriso dopo la gara: “Chiaramente da una parte è dura da accettare quando stai davanti per tanto tempo e poi vieni battuto. La verità però è che non mi aspettavo di stare davanti così tanto. Non mi sono mai sentito bene come avrei voluto, come a Jerez per esempio. Anche se lì facendo tutto il possibile al massimo sono arrivato secondo. Qui ho avuto più difficoltà ma è stato un bel weekend. È importante anche fare i punti, sì. Di base riuscire a metterci una pezza nelle difficoltà è sempre importante, io come la squadra e tutti i ragazzi al box abbiamo dato tutto. Questo è importante”.



E ancora, quando parla delle ultime fasi di gara, Marco racconta un po’ i suoi pensieri, il suo approccio: “Ci devi credere perché è l’unico modo che hai per dare sempre il massimo, quando nella tabella ho visto che Martín aveva passato Pedro ho provato a spingere capito subito di non averne più. Cazzo, ho cominciato a fare fatica in ingresso, in uscita… Ho capito che sarebbe arrivato e ho pensato che fosse inutile impiccarmi come un pazzo per resistere tre curve di più. Sono rimasto concentrato, per non sbagliare, cercando di fare il mio massimo. Mi ha subito attaccato dove ero un po’ più debole e non sono riuscito a fare niente, va bene così”.