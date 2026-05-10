La sentenza di Le Mans? Aprilia mondiale: Martìn di prepotenza davanti a Bezzecchi e Ogura, Bagnaia cade (da secondo) e Diggia salva Ducati

Non lo ha preso, ma c’è mancato poco davvero, con il giapponese che è comunque felicissimo per questo suo primo podio in MotoGP. “Sono contentissimo – ha detto, senza tradire troppo l’emozione in pefetto stile giapponese - Se sarò abbastanza veloce sicuramente ci sarà la possibilità di battere i ragazzi della factory, sarà difficile, ma continuiamo a provare. Il nostro punto debole piú grande è il time attack”. A guardare la classifica costruttori, oggi, se si considera che la stagione è cominciata da soli cinque fine settimana, diventa tutto fin troppo chiaro: Aprilia 162 punti, Ducati 128, KTM 96. Ma è quella per team che suona ancora più di sentenza: Aprilia Racing 255, Aprilia Trackhouse 129, poi KTM RedBull con 111 punti, gli stessi del primo team Ducati, che non è quello ufficiale Lenovo, ma Pertamina Enduro VR46.

Sì, anche oggi, il primo dei ducatisti è stato Fabio Di Giannantonio, l’unico fin qui capace di mantenersi costante nei risultati, anche se senza particolari picchi. A Le Mans, dopo la tremenda Sprint di ieri, il Diggia ha lavorato di costruzione, arrivando a chiudere quarto dopo un gran sorpasso all’ultimo giro su Pedro Acosta (quinto). Dietro il giovane spagnolo della KTM, Fabio Quartararo ha dimostrato ancora una volta il talento che ha, chiudendo sesto e con le altre Yamaha a più di venti secondi di distacco. Bene anche Enea Bastianini, settimo e sempre più punto di riferimento in KTM ora che Maverick Vinales non c’è e Brad Binder sembra la brutta copia di se stesso. A chiudere la top 10 ci hanno pensato, invece, l’altra Aprilia di Raul Fernandez, seguita dalla Ducati di Fermin Aldeguer e dalla Honda di Luca Marini.