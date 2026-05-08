“Mai stato il più veloce di Ducati quest’anno”: nel venerdì di Le Mans, Marc Marquez è fuori dai dieci (e dentro al tunnel?)

Una spiegazione, a quanto pare, Marc Marquez è riuscita a darsela anche per quanto riguarda la posizione – sicuramente migliore – anche di piloti che si solito non sono tra i primi. “Tutti i costruttori stanno facendo progressi, ma qui dipende molto dalla pista – prosegue il campione del mondo - La cosa importante in un campionato è essere competitivi in tutte le ventidue gare. Oggi la Ducati è arrivata seconda, terza e quarta; la moto funziona ed è competitiva . Abbiamo visto anche uno Zarco molto ispirato , ma sappiamo già di cosa è capace in Francia. Ovviamente, quando sei veloce, sei tu a dettare il ritmo”.

Un ritmo che Marc Marquez, parlando specificatamente degli altri che guidano una Ducati, non detta più da un po’. “Quest'anno – conclude - io non sono mai stato il più veloce, forse nella prima, altrimenti sono sempre stato più lento. Questo cambierà la mentalità dei rivali , ma sono molto tranquillo. So dove stiamo andando e so cosa bisogna fare. Ho bisogno di tranquillità per concentrarmi su me stesso e continuare a lavorare. L’aerodinamica diversa da quella degli altri? L’abbiamo scelto con Ducati.Per la mia sturttura fisica, questa carena è migliore: Bagnaia, Diggia ed Alex sono più alti di me. Alla fine il comportamento della moto è lo stesso, perché le due carene lavorano nello stesso modo".