Le strane manovre della Direzione gara a Le Mans per “La regola Marc Marquez”: prima una disposizione assurda, poi la rettifica

Le cose interessanti qui sono almeno due. La prima: tecnicamente non si tratta di una modifica al regolamento vera e propria, quanto di un chiarimento relativo a questo specifico GP. La seconda invece è clamorosa. La nota infatti recita così: "La corsia di ingresso ai box deve essere rispettata. Per evitare tagli di curva e manovre pericolose in ingresso ai box, i piloti non devono circolare al di fuori del cordolo dipinto sul lato interno dell'ingresso ai box e devono rimanere all'interno della linea bianca continua sul lato destro dell'ingresso ai box, fino a quando non hanno superato il segnale del limite di velocità di 60 km/h. DURANTE LE GARE (ad esempio, la gara Flag-to-Flag del MotoGP), le infrazioni saranno sanzionate. L'utilizzo dell'asfalto all'interno del cordolo di ingresso ai box sul lato destro e l'attraversamento della linea bianca sul lato destro dopo il cordolo saranno soggetti a una penalità immediata, non conteggiata come limite di pista o scorciatoia".



Il punto è che, stando così le cose, i piloti non potrebbero tagliare all'interno della curva ma lo potrebbero tranquillamente fare all'esterno, esattamente come ha fatto Marc Marquez nella Sprint di Jerez.