Marc Marquez andava sanzionato dopo la Sprint di Jerez? Lo abbiamo chiesto a tutti i giornalisti italiani presenti e il risultato è sorprendente

«Nel regolamento non esiste una norma precisa per quello che è accaduto, che poi è il motivo per cui anche nella nostra società esistono i giudici. Il giudice, in base a regole similari, deve dare la sua interpretazione, che poi può essere estensiva o riduttiva. Una interpretazione però ci deve essere comunque. Non puoi dire che non sia successo nulla, qualcosa è successo. E tu una decisione devi comunicarla, qualunque essa sia. Se il giudice fossi stato io sarei andato a cercare il motivo delle norme e qui ce ne sono due: il primo, quello più ovvio, è la sicurezza. In questo caso Marquez l’ha rispettato, perché sembrava stesse al semaforo ad aspettare che gli altri passassero. Il secondo punto invece è che devi rispettare determinate regole per non avere un vantaggio sulla concorrenza. Non puoi tagliare la pista perché accorci e quello è un vantaggio ingiusto. Poi certo, in passato ne abbiamo visti tanti di questi tagli e non sono stati penalizzati. In questo caso io direi che un vantaggio c’è stato, così come la consapevolezza di non creare danno. Alla fine, se fossi stato io io giudice… fortunatamente una giuria non è composta da una sola persona».