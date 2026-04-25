La Sprint di Jerez è un quadro di Bosch: Marc Marquez domina tra le polemiche e la pioggia, Bezzecchi fregato da un tear-off, Bagnaia e Morbidelli a podio

Cinque giri più tardi Marc taglierà il traguardo in prima posizione con tre secondi di vantaggio sul compagno di squadra, dimostrandosi ancora una volta un fuoriclasse nella visione di gara. Nel frattempo i piloti cadono senza soluzione di continuità, cambiano moto, provano la magia, il mago però è uno solo. Più tardi gli chiederemo cosa risponde a chi pensa che meriti una penalità: “Non lo so, direi leggetevi il regolamento”.



È una bella giornata per Ducati, pessima per Aprilia. Le parole più belle sono quelle di Franco Morbidelli che dedica la vittoria a chi soffre, a chi è in difficoltà, sembra Ivano Fossati in, appunto, Dedicato: “Ne parlavo ieri col mio fisioterapista", ci ha raccontato. "Quando faccio i massaggi mi viene da pensare a cose profonde. E ci speravo, speravo che da 18° sarei potuto arrivare primo”. Sorride anche Bagnaia, che trova un podio e una buona modifica sulla moto che dovrebbe funzionare come setting di base.



Chi ha avuto meno fortuna invece è stato Alex Marquez, il più veloce in griglia sia sul giro secco che, probabilmente, sul passo gara. Domani partirà 5° per giocarsi ancora una volta la vittoria col fratello. Resta il fatto che a quasi ottant’anni la MotoGP continua a produrre situazioni inedite. In giornate come questa viene poi da chiedersi come mai, nonostante uno show spettacolare e il circuito pieno, l’organizzazione fatichi ancora a trovare sponsor, investitori e pubblico. Sarà che è come un quadro di Bosch, più a lungo lo guardi e più staresti a guardarlo. Prima però devi conoscerlo.