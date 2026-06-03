3 giugno 2026

L'ex allenatore di Alcaraz ci prova con Sinner: "Lo spagnolo è un pelo sopra". Ma l'intervista di Ferrero al Corriere è una lunga lettera di corteggiamento. Jannik, è ora della tua "educazione valenciana"?

3 giugno 2026

Un'intervista alla stampa italiana, qualche complimento a denti stretti e una disponibilità dichiarata. Juan Carlos Ferrero ha fatto il primo passo, conosce Sinner e sa come farlo migliorare. Jannik, ora tocca a te

Foto di: Ansa

L&#039;ex allenatore di Alcaraz ci prova con Sinner: &quot;Lo spagnolo &egrave; un pelo sopra&quot;. Ma l&#039;intervista di Ferrero al Corriere &egrave; una lunga lettera di corteggiamento. Jannik, &egrave; ora della tua &quot;educazione valenciana&quot;?

C'è una regola aurea in ogni trattativa: non fare apprezzamenti. Lo sa bene Juan Carlos Ferrero, l'ex allenatore di Alcaraz, ora abbandonato e in cerca di un nuovo pupillo. Il sogno? Jannik Sinner, da un numero 1 all'altro, e in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Ferrero tira la stoccata: "Carlos è più dinamico, ha più colpi, sa togliere il ritmo a Jannik, che ama giocare soprattutto in un modo: veloce, colpendo alla stessa altezza. Al suo ritmo, è difficilissimo da battere. Per me, al cento per cento, Carlos è un pelo sopra: tipo 55% -45%". Certo, non una percentuale che Ferrero non possa invertire. I grandi punti a favore del campione del Roland Garros 2003 sono due, conosce Carlos Alcaraz come le sue tasche, e ha studiato in lungo e in largo i punti forti e i punti deboli di Jannik Sinner: "Per anni ho allenato Carlos allo scopo di battere Jannik. I miglioramenti, cioè, erano calibrati specificamente su Sinner". E in una rivalità a due che domina il tennis, a chilometri di distanza dagli altri, questo può fare tutta la differenza del mondo.

E, a proposito di punti deboli di Sinner, non si può non pensare al crollo che lo ha privato della possibilità di giocarsi questo Roland Garros, quell'ultimo game contro Cerundolo che gli è costato tutto. Qualcuno parla di crollo mentale, per Ferrero è più una questione di fisico: "È salito 5-1 nel terzo con Cerundolo colpendo la palla benissimo, con superiorità totale. Poi il crollo. Sul 4-1 l'ho visto tornare verso l'asciugamano camminando in modo diverso. Ho pensato: che strano… Faceva caldo ma non c'erano i presupposti per quello che è successo. La ragione, secondo me, è da ricercare nei mesi precedenti: ha giocato tanto, troppo, senza darsi il tempo di recuperare. Ero certo che avrebbe accusato la stanchezza durante il Roland Garros ma pensavo più avanti. È incredibile che con Cerundolo non sia riuscito a resistere un game di più". Insomma, ci vuole un fisico bestiale, ma Ferrero ha già la ricetta, per Sinner serve un'"educazione valenciana": "Il luogo d'origine ha un ruolo: probabilmente Jannik ha una tolleranza del freddo maggiore del caldo. Non penso che da bambino, prima di trasferirsi a Bordighera da Piatti, si sia allenato in condizioni umide e calde. A differenza di Carlos, che è nato a Murcia, nel sud della Spagna. Qui a Villena è capitato spesso che, in una giornata bollente, io lo tenessi in campo più a lungo proprio per abituarlo alla sofferenza di quelle temperature. Certo che Jannik può migliorare. Il passato lo aiuta: ha vinto due volte in Australia, dove fresco non fa, a Miami e a New York, che può essere umidissima".

Carlos Alcaraz con il suo allenatore Ferrero
Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero Ansa

E l'impressione è che quello fra Ferrero e Sinner potrebbe essere un sodalizio fortunatissimo per il tennis dell'azzurro. Lo spagnolo potrebbe trovare nell'altoatesino quello che cercava un Alcaraz, un atleta devoto alla causa, all'allenamento e al miglioramento. Una macchina pronta a essere riprogrammata e aggiornata: "È velocissimo a capire cosa deve migliorare. Ricorda quel Sinner-Alcaraz a Parigi Bercy nel 2021, la prima sfida Atp? Beh allora Jannik giocava solo incrociato: no lungolinea, no volée, no smorzate. Vidi in campo uno straordinario colpitore, nulla a che vedere con il giocatore di oggi. Di testa è una roccia, ed è una spugna: impara subito". E alla fatidica domanda: se allenerebbe o no Jannik Sinner, Ferrero tende la mano: "Solo qualche mese fa, le avrei detto di no: la rottura con Carlos era fresca, non sarei stato pronto. Ma oggi che mi sento più forte rispondo: perché no? Sinner ama lavorare duro ed è disposto a tutto per rimanere n.1: come atteggiamento, mi piace. Sarebbe bellissimo allenarlo".

Pensate quello che volete, ma l'intervista di Ferrero al Corriere sembra un lungo corteggiamento a Jannik Sinner. Una lettera d'amore recapitata sulla stampa italiana nel momento giusto: quello in cui Darren Cahill, l'australiano che ha guidato Sinner dalla prima finale Slam al numero 1 del mondo, si appresta a lasciare. È un altro capitolo di un velato flirt fra Sinner e Ferrero che va avanti da un po'. Per ora sono suggestioni, voci di tennismercato. Ma Ferrero ha già fatto il primo passo.

More

Tag

Top Stories

di Michele Larosa Michele Larosa

Foto di:

Ansa

Next

Next Next

“Rafa”: il vero e unico re del Roland Garros è su Netflix,...