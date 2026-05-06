Ferrero nel giorno del compleanno di Alcaraz celebra Sinner, cosa significa? Un flirt con Jannik o un messaggio per Carlos?

Poi al podcast ufficiale del Mutua Madrid Open Alcaraz si apre, senza nominare mai il suo ex coach: "Ora ho voce in capitolo, posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". Ora Alcaraz è libero, può respirare, vivere la vita che vuole.

La risposta diretta di Ferrero non è arrivata. Per il momento si è reinventato come mental coach di Angel Ayora, un golfista spagnolo, una pausa terapeutica dalla frenesia della vita tennistica, una scelta quasi poetica per chi ha bisogno di staccare senza sparire del tutto. Ma che potrebbe durare poco. A Dazn ha detto, con il sorriso di chi sa già qualcosa: "Per ora lavoro con Angel, ma potrebbero esserci sorprese entro la fine dell'anno."

La tempistica, curiosamente, coincide con quella con cui Jannik Sinner si separerà del suo allenatore Darren Cahill. Non è un dettaglio secondario, perché Sinner è esattamente il giocatore che Ferrero aveva in testa quando allenava Alcaraz: serio, silenzioso, costantemente tendente al perfezionamento. Il modello. L'ideale. Quello che Carlos non ha mai voluto diventare del tutto.