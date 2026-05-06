Prima Norris, adesso Antonelli: qualcuno dica al presidente della FIA di tenere a posto le mani. Caro Ben Sulayem, ma che problemi hai coi piloti?

La questione non è solo il gesto in sé, piuttosto discutibile, quanto soprattutto il contesto. Ben Sulayem è il presidente dell’istituzione che governa la F1 e il motorsport mondiale, quella che scrive il regolamento e gestisce i campionati. Antonelli, invece, ha diciannove anni ed è alla sua seconda stagione nel circus. Tra i due, il peso specifico in termini di rilevanza - quantomeno al momento - è talmente sbilanciato che l’unica risposta possibile per un pilota è quella che Kimi ha scelto: ignorarlo e andare avanti. Non c'è nient’altro che si possa fare pubblicamente senza conseguenze.

E paradossalmente, se il presidente ha collezionato l’ennesima figuraccia, Antonelli ne è uscito da gran signore senza nemmeno aprire bocca. Anche perché, parliamoci chiaro: ve lo immaginereste mai Ben Sulayem che scuote i capelli di Verstappen o versa dell’acqua in testa a Hamilton? Per certi versi sarebbe il metaverso, inimmaginabile. In questo caso, invece, viene da dire soltanto “facile farlo con un ragazzino”.

Su X la polemica è esplosa rapidamente, con molti utenti che hanno collegato i due episodi chiedendosi come sia possibile che il presidente di una federazione sportiva si comporti così con i piloti davanti alle telecamere. Qualcuno ha fatto notare che è difficile immaginare Jean Todt o Max Mosley in situazioni simili. E il punto non è nemmeno la simpatia o l’ironia, il cui giudizio è esclusivamente soggettivo: è il confine tra un’istituzione e le persone che quella istituzione dovrebbe tutelare.