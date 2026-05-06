6 maggio 2026

Prima Norris, adesso Antonelli: qualcuno dica al presidente della FIA di tenere a posto le mani. Caro Ben Sulayem, ma che problemi hai coi piloti?

6 maggio 2026

Ennesima figuraccia di Mohammed Ben Sulayem: terminato il GP di Miami, il presidente della FIA si avvicina a Kimi Antonelli, che nel frattempo si era appena tolto il casco, e gli versa una bottiglietta di acqua in testa. Non è la prima volta che succede una cosa simile - in passato era toccato a Lando Norris - e viene da chiedersi che problemi abbia il presidente coi piloti. Ma davvero fa?

Foto di copertina: Ansa

Prima Norris, adesso Antonelli: qualcuno dica al presidente della FIA di tenere a posto le mani. Caro Ben Sulayem, ma che problemi hai coi piloti?

Mohammed Ben Sulayem non impara mai e l’ultima figuraccia arriva dritta da Miami. Una volta finita la gara il presidente della FIA si avvicina a Kimi Antonelli, gli versa dell’acqua in testa e si allontana come se nulla fosse. Antonelli non lo guarda, non risponde, va avanti con i suoi festeggiamenti dopo aver vinto la terza gara su quattro in questa stagione. Quel video, però, è diventato virale in poche ore e la reazione del pubblico è stata unanime: imbarazzo.

Ma non è la prima volta. L’anno scorso, in occasione del FIA Prize Giving, era toccato a Lando Norris: Ben Sulayem si era avvicinato e gli aveva afferrato i capelli davanti alle telecamere, senza curarsi del contesto. O forse, semplicemente, non gli importava, così come poi è successo con Kimi lo scorso fine settimana.

Mohammed Ben Sulayem Lando Norris
Mohammed Ben Sulayem con Lando Norris, 2025.

La questione non è solo il gesto in sé, piuttosto discutibile, quanto soprattutto il contesto. Ben Sulayem è il presidente dell’istituzione che governa la F1 e il motorsport mondiale, quella che scrive il regolamento e gestisce i campionati. Antonelli, invece, ha diciannove anni ed è alla sua seconda stagione nel circus. Tra i due, il peso specifico in termini di rilevanza - quantomeno al momento - è talmente sbilanciato che l’unica risposta possibile per un pilota è quella che Kimi ha scelto: ignorarlo e andare avanti. Non c'è nient’altro che si possa fare pubblicamente senza conseguenze.

E paradossalmente, se il presidente ha collezionato l’ennesima figuraccia, Antonelli ne è uscito da gran signore senza nemmeno aprire bocca. Anche perché, parliamoci chiaro: ve lo immaginereste mai Ben Sulayem che scuote i capelli di Verstappen o versa dell’acqua in testa a Hamilton? Per certi versi sarebbe il metaverso, inimmaginabile. In questo caso, invece, viene da dire soltanto “facile farlo con un ragazzino”.

Su X la polemica è esplosa rapidamente, con molti utenti che hanno collegato i due episodi chiedendosi come sia possibile che il presidente di una federazione sportiva si comporti così con i piloti davanti alle telecamere. Qualcuno ha fatto notare che è difficile immaginare Jean Todt o Max Mosley in situazioni simili. E il punto non è nemmeno la simpatia o l’ironia, il cui giudizio è esclusivamente soggettivo: è il confine tra un’istituzione e le persone che quella istituzione dovrebbe tutelare.

Mohammed Ben Sulayem Max Verstappen
Max Verstappen con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, 2026. Ansa

Ben Sulayem, in tal senso, negli ultimi anni è stato un campione di polemiche aizzate e collezionate: scontri con Liberty Media, sanzioni ai piloti per le parole usate nelle interviste, tensioni pubbliche con Lewis Hamilton su cosa indossare o non indossare, o sui simboli da poter mostrare sul casco - proibendo quelli relativi alla pace o ai diritti della comunità LGBTQ, spesso al centro delle livree usate da Sir Lewis o Sebastian Vettel in Medio Oriente.

Una presidenza che raramente ha lasciato il paddock sereno. E adesso questi episodi con Norris e Antonelli, che non sono né incidenti diplomatici né dispute regolamentari, ma qualcosa di più semplice e per questo più difficile da giustificare.

Tenere a posto le mani non è una richiesta complicata. Dovrebbe essere il minimo per un presidente,  il rappresentante del massimo organo decisionale che esiste nel motorsport. E invece no, lui proprio non ci riesce. Forse pensava di fare il simpatico, ma la verità è che l’unica parte di video che strappa qualche risata è la faccia di mamma Veronica dopo la scena. Incredula, oltre che stizzita. 

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