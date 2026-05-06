Ma quanto sono fighi gli occhiali di Marcus Thuram? Il simbolo della vittoria dello Scudetto: ecco il modello, quanto costano e tutto quello che dovete sapere

Gli Oakley Kato sono occhiali sportivi, ma non nascono certo per il calcio. Sono un modello progettato per l'outdoor, per il ciclismo, per proteggere dagli impatti ed essere indossati sotto il casco. Ma con la loro linea avveniristica e retrofuturista gli occhiali "veloci" sono diventati da qualche anno parte della moda streetwear, tanto da spingere numerosi brand di moda a produrre i propri. Oakley è da sempre azienda leader nel settore, e i Kato sono il pezzo pregiato della collezione. Il prezzo? Circa 300 euro.

Poi c'è la foto che ha fatto il giro del mondo. Thuram seduto, sguardo basso, la coppa in mano, una leather jacket personalizzata con due tricolori cuciti sopra, replica esatta della posa di Kobe Bryant nello spogliatoio dei Lakers dopo il titolo NBA del 2001. Marcus Thuram è diventato un simbolo del trionfo nerazzurro, per i gol e le prestazioni in campo, ma anche con queste cose: un paio di occhiali, una posa rubata alla leggenda e il sorriso di chi sa già che la storia, in qualche modo, sta dalla sua parte. Alla prossima festa, tutti sanno già cosa aspettarsi.