L’inter si prepara alla festa a San Siro? Ecco come i giocatori hanno chiesto alla società centinaia di biglietti per amici e parenti

L’inter è a un passo dallo scudetto numero ventuno. Con dieci punti di vantaggio sul Napoli e dodici sul Milan, le ultime quattro giornate di campionato appaiono una semplice formalità. Cambiano solo i tempi. Quale sarà il giorno in cui in nerazzurri potranno sentirsi il tricolore cucito sul petto? Potrebbe essere già domenica 3 maggio quando sarà sufficiente battere il Parma (già salvo) per alzare le mani al cielo e chiudere un percorso esaltante che, all’inizio della stagione, in molti facevano fatica a immaginare.

I ragazzi di Chivu stanno conquistando un campionato che non era affatto scontato. Il merito di questo gruppo, che aveva chiuso la passata stagione con la pesante sconfitta in finale di Champions League, è stato quello di crederci fin da subito, senza perdere di vista nemmeno un attimo il traguardo. Questa squadra ha ritrovato fiducia, desiderio di giocare bene a calcio e la determinazione di dimostrare di essere ancora i più forti in Italia. Tutto è passato attraverso l’eleganza e l’equilibrio dell’allenatore che ha saputo lavorare anche su una mentalità in campo più offensiva e articolata nelle scelte di gioco. Ne sono dimostrazione gli 80 gol fatti, un numero importante rispetto alle competitor, che sfata anche le vecchie e decrepite convizioni del calcio italico riguardo alla difesa migliore che vince sempre. Tutto è cambiato e anche questa Inter ne è testimone.