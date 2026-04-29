Se criticate PSG - Bayern Monaco fate così: tenetevi l’orrendo Milan-Juve e Fabio Capello che paragona Olise a Politano

Partiamo da un numero: 54. Sono le reti che Harry Kane, bomber del Bayern Monaco, ha segnato il questa stagione di calcio. Lui, da solo, ha fatto più gol di 17 squadre nel campionato di Serie A. In 34 partite, soltanto Inter (80), Como (59), Juve (57) ne hanno messi in rete di più, il resto è noia.
Ci rendiamo conto della differenza abissale tra il calcio che si pratica ad alti livelli in Europa e la cultura medievale del pallone italiano? Ormai non esiste più un’opinione: sono fatti, numeri, le nostre innumerevoli e imbarazzanti sconfitte in Europa. E’ il vento della modernità che sta spazzando via i vecchi sistemi che credevamo fossero giusti. Siamo stati sconfitti con i club e, ovviamente, con la Nazionale che - ricordiamolo sempre - non gioca un Mondiale dal 2014.
Dobbiamo capire che oggi il calcio ha anche l’esigenza di fornire spettacolo a chi lo guarda, lo tifa e se ne appassiona. Stranamente, in Italia, nei salotti dei bolliti in televisione che sembrano ormai il ritrovo di vecchi playboy che raccontano le loro gesta nelle balere. ci si arrocca su arrugginite e perdenti convinzioni, con la presunzione di chi ne sa di più. Il tempo delle chiacchiere è finito e se non si fosse ancora capito, nonostante calcisticamente vivacchiamo con la bombola dell’ossigeno, la semifinale Bayern Monaco - Psg ci ha dato la lezione definitiva, il colpo di grazia: nel 2026 a calcio si gioca per vincere, fare gol, sognare e far sognare i tifosi. Fine.
Non vale più la frase a pappagallo dell’osservatore italiano: “le difese dove sono?”. Le difese ci sono, eccome. E’ l’atteggiamento che cambia: la voglia di vincere, il coraggio di cercare sempre il gol, ogni minuto. Ogni azione. Infatti, se analizziamo la partita, forse una delle più esaltanti di sempre in Champions League, scopriamo che in 90 minuti, rispetto a una partita di serie A, ci sono stati il doppio di dribbling tentati e riusciti con una qualità e intensità che ormai ci sogniamo a casa nostra. E le difese, continuamente sotto pressione, non hanno commesso errori, ma sono state parte integrante di una filosofia offensiva e globale.
Una super sfida che ha elevato il calcio a estetica dello sport, ha trasformato i calciatori in ballerini di capoeira, con Kvara, Olise, Luis Diaz, Kane, Vitinha e altri che dimentico, a dipingere il ritratto di una notte di calcio che resta incisa nella storia. E divide in modo netto e definitivo tra chi spinge il calcio verso il futuro e chi invece difende il modello difensivista italico, sconfitto e ormai sotto terra, del passato. Vi piace quello? Tenetevi l’orrido zero a zero di Milan - Juve oppure l’Italia presa a pallonate dalla Bosnia. Tenetevi Allegri e il corto muso che, con Di Maria - prossimo campione del mondo - in campo, perdeva contro il Maccabi Haifa in Champions League o Antonio Conte sommerso di gol e figuracce, quest’anno contro il Psv Heindoven. Tenetevi anche Fabio Capello che, con tutto il rispetto che possiamo avere per la carriera del mister, non riusciamo più ad ascoltare in televisione quando ci spieg che Olise segna gol come Politano. Troppe parole e teorie superate, il campo ha risposto: il calcio è di chi ha coraggio e vuole fare più gol dell’avversario, il calcio è Luis Henrique e Kompany. Il calcio è Psg - Bayern Monaco.
Prendiamo esempio e basta.