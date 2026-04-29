Se criticate PSG - Bayern Monaco fate così: tenetevi l’orrendo Milan-Juve e Fabio Capello che paragona Olise a Politano

Dobbiamo capire che oggi il calcio ha anche l’esigenza di fornire spettacolo a chi lo guarda, lo tifa e se ne appassiona. Stranamente, in Italia, nei salotti dei bolliti in televisione che sembrano ormai il ritrovo di vecchi playboy che raccontano le loro gesta nelle balere. ci si arrocca su arrugginite e perdenti convinzioni, con la presunzione di chi ne sa di più. Il tempo delle chiacchiere è finito e se non si fosse ancora capito, nonostante calcisticamente vivacchiamo con la bombola dell’ossigeno, la semifinale Bayern Monaco - Psg ci ha dato la lezione definitiva, il colpo di grazia: nel 2026 a calcio si gioca per vincere, fare gol, sognare e far sognare i tifosi. Fine.

Non vale più la frase a pappagallo dell’osservatore italiano: “le difese dove sono?”. Le difese ci sono, eccome. E’ l’atteggiamento che cambia: la voglia di vincere, il coraggio di cercare sempre il gol, ogni minuto. Ogni azione. Infatti, se analizziamo la partita, forse una delle più esaltanti di sempre in Champions League, scopriamo che in 90 minuti, rispetto a una partita di serie A, ci sono stati il doppio di dribbling tentati e riusciti con una qualità e intensità che ormai ci sogniamo a casa nostra. E le difese, continuamente sotto pressione, non hanno commesso errori, ma sono state parte integrante di una filosofia offensiva e globale.