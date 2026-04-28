La bomba del Fatto Quotidiano su Gravina e Ceferin: l’ex presidente della Figc avrebbe venduto una casa alla figlia del numero uno della Uefa per 670mila euro

Un’amicizia tra gentiluomini. Aleksander Ceferin e Gabriele Gravina, anche nell’ora più buia per il presidente dimissionario (ma ancora in carica ad interim) della Figc, sono fianco a fianco. Erano passate poche ore dal disastro di Zenica e il presidente Uefa ha preso le difese del suo vicepresidente. “Non è assolutamente responsabilità di Gravina l’eliminazione per mano della Bosnia”, disse Ceferin, che ha anche fatto sapere di essere contrario al commissariamento della Federazione in seguito allo scandalo “arbitropoli”, minacciando l’esclusione dell’Italia dal circuito di Euro 2032. Bene, oggi Il Fatto Quotidiano apre un altro capitolo di questa amicizia. Il centro di gravità sarebbe la casa che Gravina acquistò per la figlia della sua compagna Francesca Ibarra. È l’abitazione già oggetto dell’inchiesta per appropriazione indebita e antiriciclaggio che ha colpito l’ex presidente federale. Quella casa, stando al Fatto, sarebbe stata venduta alla figlia di Ceferin. 80 metri quadri a Milano, in via Lambro, acquistata nel 2019 per 650mila euro con un mutuo garantito da Gravina e Ibarra.