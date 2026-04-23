L’unico modo che abbiamo per partecipare ai Mondiali ormai è Trump. Ecco la proposta di Zampolli in tempo di guerra per salvare l’Italia e fare pace con Giorgia Meloni

Mentre in Italia si discetta sui problemi del calcio italiano e sul futuro della Federcalcio in America a provare a salvare la Nazionale ci pensa... Paolo Zampolli. L'uomo di Trump, il suo consigliere fidato, inviato speciale del Presidente per le partnership globali. L'uomo degli incontri, delle pubbliche relazioni e delle strette di mano. Vicinissimo al tycoon, a cui all'inizio degli anni '90 avrebbe presentato la modella Melania Knauss, oggi Melania Trump. Dopo anni nell'ombra negli ultimi mesi è salito agli onori delle cronache, prima nominato da Fabrizio Corona in alcuni video, poi per la sua presenza negli Epstein Files. Fra le partnership globali di cui si occupa Zampolli è compresa anche la cosiddetta sport diplomacy, cioè l’uso di eventi e relazioni sportive come strumento di politica estera. Per questo avrebbe proposto a Trump e al Presidente della Fifa Gianni Infantino di ripescare l'Italia in vista dei Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Usa tra meno di due mesi.

"Ho suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali", ha detto al Financial Times. “Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione". Poco tempo fa era stato fotografato in Italia in compagnia di Giuseppe Conte, poi ha detto di aver “incontrato il ministro Abodi proprio il giorno prima che abbiamo perso la partita con la Bosnia ai calci di rigore”.

Ma altro che prestigio e quattro titoli, secondo il Financial Times le ragioni della proposta sarebbero squisitamente diplomatiche. Il ripescaggio sarebbe il ramoscello d'ulivo di Donald Trump dopo le acredini con Giorgia Meloni.