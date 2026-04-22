Forse non ve ne siete accorti, ma in MotoGP s’è consumato un addio da lacrimoni (e che vi farà sentire vecchi)

“Ai nostri tempi ognuno di noi aveva una personalità ben distinta:; non eravamo per niente simili – scherza - Questo era piuttosto evidente per l'avversario, per il giornalista, per lo spettatore e persino per i costruttori. Quindi, quegli scontri di personalità, uniti a velocità e talento, credo dessero quel vantaggio in più nella percezione di una generazione di piloti speciali. Oggi non saprei dire se sia per questo o perché la competizione è più equilibrata in termini di prestazioni in pista”.

Quello che è certo, e che lo stesso Pedrosa ammette, è che oggi l’unico nome che spicca veramente è quello di Marc Marquez. Anche se adesso pure il 93 sembra in un momento di difficoltà in cui sta “cercando di proteggersi” e di capire se e come andare avanti nelle corse. Mentre il futuro, almeno a sentire Pedrosa, è tutto di un altro spagnolo: Pedro Acosta. “Entrerà nel pieno della sua carriera nei prossimi anni – taglia corto Pedrosa - È molto giovane, sta entrando in una nuova categoria e in una nuova era delle corse e penso che lì potrà crescere molto di più. Dovrà anche competere con la generazione che verrà dopo di lui, ma penso che sarà uno dei piloti sempre ai vertici nei prossimi anni”.