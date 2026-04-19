A Assen la nona sinfonia: Nicolò Bulega proprio come Beethoven (tra la nostalgia di Toprak, una certezza su Lecuona e il 5 maggio in testa)

Ecco perché l'analogia con il genio di Bonn non è un mero e fin troppo banale esercizio retorico legato a quel 9 che ricorre. Beethoven compose la sua Nona in un isolamento sensoriale totale, trovando dentro di sé l’armonia che il mondo esterno non poteva più offrirgli. Bulega, pur immerso negli scarichi aperti delle corse, sembra correre in una bolla di consapevolezza simile: una sorta di "sordità" selettiva. Verso le distrazioni. Verso ciò che fa sembrare tutto quasi troppo facile. Verso i propinatori di futuro. Imparando a chiudersi dentro un'intimità profonda con la sua Ducati. “Onestamente, è incredibile – ha detto oggi dopo la bandiera a scacchi di Gara 2 - Ora ho un ottimo feeling con la moto, sono in forma e so esattamente cosa fare in ogni situazione. Proprio come ieri: sapevo cosa fare quando ha iniziato a piovere”. Come un compositore, quindi, che legge l'invisibile per renderlo compressibile, oltre che visibile.

Se la Nona Sinfonia fu la risposta definitiva alla tentazione del suicidio confessata nel Testamento di Heiligenstadt, questo dominio assoluto è la risposta di Bulega ai suoi anni più bui. “Voglio continuare così e godermi questi momenti – ha detto ancora - ho vissuto tanti momenti negativi in carriera, ma questo è un momento fantastico per me. Ora conosco sia i momenti brutti che quelli davvero belli”. Essere fenomeni e comportarsi da fenomeni, insomma, è un’altra roba. Così invece è un oltre: una maturità psicologica che accetta la fragilità passata come mattone fondamentale della forza presente. È l’Adagio beethoveniano: la tenerezza di chi ha sofferto e ora prega attraverso la velocità.