Ducati, Nicolò Bulega e l’ariaccia che tira? Piano con le profezie e occhio a un indizio (su Fabio Di Giannantonio)

Ma allora perché Ducati ha, in passato, promesso una MotoGP a Nicolò Bulega se sapeva che forse non avrebbe potuto dargliela? L’indizio più importante di tutto il parlare che si fa in questi giorni è esattamente la risposta a questa domanda. E cioè che Ducati non poteva prevedere la situazione che si è creata perché, almeno fino a poche settimane fa, il destino di Fabio Di Giannantonio sembrava lontano da Borgo Panigale. Poi è cominciato il 2026, il Diggia ha mostrato una ulteriore crescita significativa e anche nel Team Pertamina Enduro VR46 s’è ricominciato a parlare del pilota romano come di un punto fermo non in discussione. Con l’altra sella, quella che attualmente è di Franco Morbidelli, che porterebbe già il nome di Aldeguer, e le due del team factory già destinate a Marc Marquez e Pedro Acosta, è chiaro che il posto, ammesso che ci sia, è in Gresini. Insomma: se tutto questo significa qualcosa, per ora, quel qualcosa è solo che Di Giannantonio resterà dove è stato negli ultimi tre anni. Tutto il resto è da capire. O direttamente da rivalutare.

Certo, per Bulega non è la migliore delle notizie (non certo per via di Gresini, ma per la situazione) e anche il suo manager, Martinelli, intervistato da GPOne non ha nascosto nulla, spiegando che comunque Nicolò vuole la MotoGP e che, laddove non dovesse esserci una Desmosedici per lui, allora si rivaluterà un po’ tutto. In quel “un po’ tutto” potrebbe esserci il rapporto stesso con Ducati, ma non significa che si è arrivati alla rottura o che Bulega rischia di essere incoronato re della Superbike con già in tasca la consapevolezza di non avere più neanche un trono o un regno. L’unica verità, in questa fase, è che si sta parlando. E che tutti, Ducati compresa, hanno capito – soprattutto visto quello che sta succedendo in MotoGP – che sugli impulsi di un momento è meglio non prendere alcuna decisione. Lo sa benissimo anche Nicolò Bulega, che vuole giustamente restare concentrato sul gran bel presente che gli si prospetta.