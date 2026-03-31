Ma è Quartararo o lamentaro? Caro Fabio, ok tutto, ma si può sempre dire “no, grazie e ciao Yamaha” (che è comunque chi paga)

E’ un Quartararo, quindi, che prima spara poi prova a competere e che sembra rinnovare solo a se stesso gli appelli alla pazienza. Ma Yamaha non ha mai detto che, lanciando il V4 già da questo 2026, avrebbe lottato per il titolo mondiale. Un progetto nuovo – nell’esasperazione tecnica della MotoGP di oggi – sarà sempre fortemente svantaggiato rispetto a progetti consolidati. O si accetta, o stare lì a logorarsi i nervi e lasciarsi andare a dichiarazioni non proprio aziendaliste non ha senso.

Anche perché, non possiamo dimenticarlo, stare in pista in MotoGP, anche arrivando a trenta secondi da primo, è comunque rischiare la pelle e Yamaha, soprattutto in questo momento, ha bisogno di chi ci crede davvero. Hanno sbagliato? Sicuramente sì e tanto in passato, ma quando se ne sono resi conto hanno tentato una sterzata coraggiosa, con tanto di “indennizzo più che corposo” per chi l’ha dovuta subire. Se quell’indennizzo non è più “abbastanza indennizzante”, allora tanto vale rinunciarci e salutare. Un “ciao e grazie”, spesso, permette di riconoscere il talento molto più di qualsiasi altro lamento.