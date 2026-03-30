Tio, Padre e cioccolata: forse non ve ne siete accorti, ma Jorge Martìn ora nuota nelle profondità dei rari

Ecco, “tornare a essere”, è qualcosa che a Jorge Martìn è riuscito. Senza dimenticare niente di tutto quello che è significato. Di tutto quello che c’è voluto. E, meno che mai, di tutti quelli che hanno aiutato. Anche in maniera stramba. Come, ad esempio, non mangiare cioccolato. “Sono davvero grato – ha detto nelle interviste del post gara - Tutta la mia famiglia prega dietro le telecamere e non mangia cioccolato perché vuole che io sia in testa, e mio nonno, da lassù, mi sostiene sempre e mi dà forza. Questo è il mio modo di ringraziarlo". Sulla potenza della parola “nonno” potremmo discutere per giorni. Sul significato della parola “Dio” per qualche mese. Su quel modo di essere “Tio”, invece, una carriera intera. Ma è sulla cioccolata che c’è andata l’attenzione. Martìn ha spiegato che nella sua famiglia ne vanno matti tutti. E che da quando s’è infortunato, ognuno dei suoi familiari s’è ripromesso di non toccarne più neanche uno scacchetto fino a che Jorge non sarebbe tornato a stare bene. A stare bene e vincere, che poi per un pilota sono esattamente la stessa cosa.

“Sono molto grato.- ha detto ancora - So cosa significa trovarsi in un momento difficile. Quindi sono molto felice e mi godo il momento, il qui e ora, perché non si sa mai cosa succederà dopo”. Sì, non si sa mai, ma l’impressione è che tra la famiglia Martìn e qualche quintale di cioccolato ormai la distanza è minima davvero. “Pensavo che sarebbe andata molto peggio – ha concluso - Venerdì ho cercato di risparmiare energie e sabato mi sentivo incredibilmente bene, ma dopo la caduta successiva alla vittoria di ieri, ho avuto un po' di dolore alla mano. Oggi, però, ho spinto al limite e negli ultimi tre giri ho dovuto arrendermi perché il mio braccio sinistro era completamente distrutto. Le ossa sono sicuramente guarite, ma mi manca ancora forza, soprattutto nel polso. Dico sempre che il corpo è progettato alla perfezione (Dio che ritorna, ndr): se manca qualcosa, si soffre in altre aree. Ora sarà importante riposarmi per qualche giorno". Riposarsi come si riposa uno che chiama tutti (e si fa chiamare) “Tio”.