La buonanotte di Marco Bezzecchi da Austin dopo il buongiorno di Antonelli: oh pallonari, convertitevi al motorismo (che c’è da godere!)

“Sono felicissimo – ha detto il Bez al parco chiuso - Ieri ho fatto un brutto errore ed era importante fare una bella gara oggi, ero abbacchiato e la squadra mi è stata vicinissima. mi sono stati vicini per farmi fare questo salto. Speriamo di continuare cosi. L’atmosfera qui è stata meravigliosa”. La chiave della gara? Subito nei primissimi giri, quando proprio Pedro Acosta e Marco Bezzecchi hanno rischiato di mandarsi reciprocamente al Creatore. Sono rimasti in piedi e da lì Bezzecchi ha preso il largo, con Acosta a contenere i danni fino a quando non ha dovuto arrendersi a uno Jorge Martìn che probabilmente sta maledicendo in tutte le lingue che conosce il giorno in cui ha deciso – troppo frettolosamente – di salutare Aprilia per il 2027 per salire su una Yamaha che oggi ha chiuso nelle ultimissime posizioni con tutte e quattro le sue M1.

“E’ stato pazzesco – ha commentato Martìn – Oggi ho davvero avuto l’impressione che la mia moto fosse perfetta, ma Marco era imbattibile. Ho fatto il massimo, ma i primi giri fatti un pochino indietro hanno condizionato la mia gara. E’ stato comunque un weekend fantastico, grazie Texas”. E “grazie Texas”, alla fine, lo ha detto anche Pedro Acosta, che ieri s’è ritrovato ottavo a causa della regola sulla pressione delle gomme dopo aver chiuso terzo nella Sprint vinta da Jorge Martìn. “E’ stato tanto complicato per me, ma sono molto soddisfatto – ha spiegato il fenomeno della KTM - Siamo riusciti a tornate sul podio e ieri, onestamente, non ero contento per via della penalitá. Oggi invece possiamo essere contenti”.