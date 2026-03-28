The king of Sprint is back: Jorge Martìn davanti a Bagnaia a Austin. Il crash di Bezzecchi e il disastro di Marc Marquez che stende se stesso e Di Giannantonio

“Sono felicissimo, grazie a tutti- sono state le uniche parole “ufficiali” che Martìn è riuscito a pronunciare - Prima votla che vinco qui in MotoGP. Mi mancava vincere. La decisione della gomma posteriore è stata difficile, ma ha pagato. Vincere in una Sprint ha un significato speciale. Grazie ad Aprilia che mi sta aiutando a trovare i miei punti di forza”. Bene, anzi benissimo, anche Pecco Bagnaia, che avrà sì il rammarico d’essersi visto superare quando mancavano pochissime curve, ma che di sicuro avrebbe firmato col sangue prima di Austin se qualcuno gli avesse detto che avrebbe chiuso la Sprint in seconda piazza. “Avevi la media?” – ha chiesto a Martìn nel retropodio e poi, dopo il sì dell’eterno rivale, ha liquidato tutto con un felicissimo “vaffa”. “È stata dura – ha tagliato corto Bagnaia - Dopo i primi giri ho spinto tanto, ma poi ho dovuto risparmiare un po’ perchè con la morbida dietro ho avuto difficoltà. Ci siamo meritati un podio così: grazie alla squadra, domani proveremo a fare un passo avanti”.