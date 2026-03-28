Il capovolto paradosso di Marco Bezzecchi a Austin? “Non è stato un brutto venerdì”

“Non è stato un brutto venerdì – ha scherzato con Sky - ma non era difficile fare meglio di quello del Brasile. Ancora non mi sento a posto, soprattutto con la soft la mia moto è molto nervosa e in una pista così, dove ci sono tanti cambi di direzione, faccio fatica perché se provi a guidare di froza la moto diventa difficile da tenere tranquilla”. Nessun dramma, ovviamente, ma un ricordare a se stesso e alla squadra che ci sarà tanto da lavorare, soprattutto per non ritrovarsi obbligati nella scelta della gomma e avere i setting giusti per poter montare lo pneumatico migliore.

“Di passo – ha aggiunto Bezzecchi - sono messo abbastanza bene, mi è mancato qualcosina nel time attack, ma sono contento. Ho fatto un salto mentale? Spero di averlo fatto, ma è presto perchè è solo la terza gara: stiamo cercando di fare un bel lavoro ed essere sempre competitivi, noi lavoriamo per questo e cerchiamo di continuare così”. Non è di sicuro il tempo di fare valutazioni sul lungo termine e nemmeno di mettersi a analizzare il passato, con Bezzecchi che vuole parlare degli “adesso”. Soprattutto dopo una giornata in cui comunque non è stato sempre facile trovare la quadra.