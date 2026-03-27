Marc Marquez inaugura Austin con una spaventosa caduta in curva 10: è ancora il favorito, anche se difficilmente rivedremo il mattatore del 2025

In quel momento la classifica lo dava al 13° posto, che poi diventa 20° quando dopo circa venti minuti ritorna nel box. Davide Tardozzi racconta di una grave abrasione al braccio destro e un’altra, più piccola, alla mano sinistra. “Se vuole, può guidare ancora”, dice il Team Manager. A dieci minuti dalla fine del turno Marc Marquez rientra in pista e fa un giro molto piano, ne fa un altro con grande calma, a quasi tre secondi dalla testa della classifica, poi finalmente torna a spingere. Chiude il turno col col il quarto tempo.



In breve: Marc non ha lasciato il talento nella ghiaia. Eppure, a vederlo così, viene da pensare a quanto questo sia un pilota diverso da quello che solo un anno fa dominava in maniera incontrastata buona parte dei turni di prova, di qualifica e, chiaramente, di gare, Sprint o lunghe che fossero. Può vincere ancora e probabilmente resta il grande favorito di questa stagione, tuttavia la sensazione è che il suo braccio destro lo stia limitando ancora e che cadute come questa potrebbero metterlo seriamente in difficoltà. Sarebbe un peccato.