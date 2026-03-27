Con un’auto stradale a Suzuka si potrebbe andare più veloce che con una F1? Beh, a vedere il video di Verstappen piantato in uno dei punti più leggendari del calendario…

La verità è che vedere un’immagine del genere è inaccettabile. E lo è ancora di più sapere che in qualifica andrà allo stesso modo, quando da sempre quello era il momento dei piloti, della ricerca del limite, delle staccate tirate sempre un po’ più in là. Stavolta ci arriveremo con i motori che smettono di cantare a metà rettilineo e i piloti impossibilitati a fare altro, passeggeri di una batteria che si scarica un metro dopo l’altro.

Uno spettacolo, sì. Ma all’opposto di come lo racconta la F1.

È una stagione dove tutto sembra andare alla rovescia e, dopo aver guardato quei ventotto secondi di video, è difficile pensare che Verstappen avesse torto quando parlava di vetture “Anti-Racing”.

Per adesso, tutto si riduce alla gestione di una batteria, il che non è ammissibile in F1. Per quello, infatti, ci sono altri campionati: nel circus storicamente si è gestito, sì, ma si è anche spinto al limite. E questo, almeno per adesso, non è più ciò che la pista è in grado di offrire.