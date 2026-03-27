Kimi Antonelli è diventato un problema per George Russell? A Suzuka l’inglese sbaglia, poi prova a stare davanti al compagno a tutti costi. E alla fine…

Kimi Antonelli è sempre più una minaccia per George Russell e il venerdì di Suzuka l’ha dimostrato. In tal senso, a parlare è stata la pista: FP1, l’inglese si lancia per il suo giro veloce ma sbaglia; Kimi, invece, piazza la sua Mercedes in prima posizione. Perdere un giro non sarebbe stato nulla di drammatico considerata la velocità schiacciante della W17 anche in Giappone, ma George non ci sta: chiede al team di poter fare un altro tentativo, la risposta è affermativa e alla fine si prende la testa della sessione per soli ventisei millesimi.

Una sequenza che potrebbe sembrare normale, ma da non sottovalutare. Perché già in Cina, dopo la vittoria di Antonelli, prima di congratularsi con il compagno qualche occhiataccia Russell l’aveva lanciata. Sa che Kimi è veloce, così com’è ben consapevole di non poter sprecare l’occasione che attende da quella prima e impressionante gara con le Frecce d’Argento nel 2020 in sostituzione di Hamilton in Bahrain, quando ancora non era parte della line-up ufficiale del team.