Altro che cannibale… Ecco chi era davvero Michael Schumacher: il racconto di Giorgio Terruzzi al BSMT è roba da pelle d'oca

Al tempo, Terruzzi lavorava in coppia con Pepi Cereda, inviato Mediaset. Una collaborazione nata per necessità: due persone che si dividono il paddock, i piloti e la fatica di ogni weekend. Quando arrivò Schumacher, la divisione fu naturale. Terruzzi, infatti, disse a Cereda: “Vai te a seguirlo. A me sta un po’ sulle balle”. E Cereda andò, costruendo gara dopo gara un rapporto con il pilota tedesco. Quelle cose succedono, nel circus, quando ci si vede ogni due settimane per parecchi mesi all’anno.

Poi Cereda si ammalò. Un tumore al cervello, aggressivo, inoperabile. Il tipo di diagnosi che non lascia spazio alla speranza, ma solo al tempo, poco. Cominciò a mancare ai Gran Premi e, i colleghi, non potevano che chiedere a chi con lui ci lavorava a stretto contatto il perché. “Non sta bene”, raccontava Terruzzi.

Non sapeva ancora quanto, o forse sì e non riusciva a dirlo. Ad accorgersene fu anche Schumacher, che non esitò a chiedere spiegazioni. Alla gara dopo, però, ecco la dura verità: “Pepi non lo vedi più”, gli disse Terruzzi.

Michael capì tutto quanto e “Dammi il suo numero di telefono” fu l’unica cosa che disse. Da lì, tre volte alla settimana chiamava Pepi a casa. Mentre la stagione correva, mentre i GP si accumulavano, mentre lui si avviava verso l’ennesimo titolo mondiale, trovava il tempo di chiamare un giornalista che stava morendo per stargli vicino. Gli chiedeva come stava, gli raccontava cose che agli altri non diceva. Andò avanti così, fino alla fine.