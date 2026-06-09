Siamo rovinati! Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale è la cosa peggiore che potesse succedere al nostro calcio. Altro che mondiali

Niente contro il Mancio e ciò che rappresenta per il gioco del pallone in Italia. Niente contro il percorso entusiasmante della sua Nazionale. Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore il clamoroso successo di Wembley, nell’estate 2021, in un paese ferito dal Covid e dalla paura, che grazie al calcio era tornato a gioire e ad alzare al cielo il trofeo continentale che mancava da 50 anni.

Tutti ci emozioniamo ancora di fronte alla fotografia di Vialli e Mancini, i gemelli blucerchiati di una vita, che si abbracciano in mezzo al campo e si lasciano andare a un pianto liberatorio per la consapevolezza di aver costruito insieme qualcosa di grande, un’epica incredibile dello sport italiano a un passo dalla morte. Dal distacco terreno. Perché chiunque sapeva che poteva essere l’ultima volta in un campo da calcio per Vialli, già stremato dalla malattia.

Le emozioni sono tante dentro il legame tra i colore azzurro e il Mancio, ma poi c’è la realtà. Perché il tempo che passa, riequilibra i fatti e in mezzo ci sono anche tante cadute, direi rovinose: la mancata qualificazione ai mondiali del 2022 per effetto della clamorosa sconfitta contro la Macedonia e, se non vogliamo restare troppo fedeli al risultatismo, la principale patologia del nostro paese del pallone, c’è anche quell’addio che ha lasciato troppe ferite. Tra polemiche, non detti, qualche dichiarazione di troppo e soprattutto soldi, una barca di soldi arrivati dagli sceicchi. Comportamento, oggettivamente, non facile da perdonare.