Ma che personaggio è Isack Hadjar? Prima si prende il podio a Monaco con una Red Bull disastrata, poi fa guardare a Hamilton la MotoGP in conferenza stampa: che classe

La domenica è poi un’altra giornata da cuore in gola. Parte bene, ma dal giro 12 la Red Bull smette quasi del tutto di funzionare: problemi alla power unit, la potenza va giù con prima e seconda marcia che fanno quello che vogliono. “Era semplicemente inguidabile. A Monaco non puoi permetterti il lusso di non usare la prima o la seconda marcia, ed era proprio lì il problema”.

Nel frattempo, tra un muretto e l’altro, il team lo guida switch per switch dalla radio, mentre lui cerca di tenersi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri che lo segue da vicinissimo e non smette di mettergli pressione. Il problema persiste, Isack per più volte è costretto a staccare una mano dal volante per muovere i mille ma manettini presenti sullo sterzo, cercando di metterci una pezza.

Poi arriva la bandiera rossa sventolata dopo il botto di Leclerc e a causa di un asfalto che, alla Anthony Noghes, ultima curva, si stava sbriciolando. Le vetture rientrano in pista, il francese si ferma ai box e i meccanici della Red Bull iniziano a smontare la RB22 in cerca di una soluzione, ma la FIA li ferma. Rimontano tutto così com’era, lui riparte ma la Federazione lo mette sotto investigazione, con il responso che arriverà solo nel post gara. Taglia il traguardo in quarta posizione, ma davanti Pierre Gasly viene penalizzato e lui ne approfitta, venendo promosso in terza posizione nonostante tutto dovesse essere confermato. Il verdetto arriva la sera, quando Isack e la Red Bull avevano già festeggiato. La FIA conferma il terzo posto, il suo primo podio con il team di Milton Keynes.

“A un certo punto ho pensato davvero che sarebbe stato un weekend fuori dai punti”, spiega sorridendo in conferenza stampa. E invece no. Quando poi gli viene chiesto di paragonare il podio a quello di Zandvoort, il suo primo in carriera, è diretto: “Quello è stato conquistato in pista, ho lottato duramente. Questo fine settimana ho affrontato uno scenario opposto, con la fiducia nella macchina sotto i piedi. Ieri sono riuscito a scavare a fondo dentro di me, a spegnere il cervello e buttarmi. Sono entrambi speciali, ma il primo resta sempre il migliore”.