Perché Kimi Antonelli l’ha preso Mercedes e non Ferrari? “Anche oggi non sarebbe semplice”

Le ragioni sono complesse e non hanno nulla a che vedere con una mancanza di lungimiranza, anche perché Ferrari Antonelli lo conosceva benissimo e, oltretutto, tra le parti c’è stata persino una trattativa, poi sfumata. A spiegarlo, l’indomani della vittoria di Kimi a Montecarlo, è Maurizio Arrivabene, allora team principal della Scuderia.

“Nel mio ultimo anno in Ferrari, nel 2018, Antonelli aveva 10-11 anni”, ha raccontato il manager italiano come riportato dall’edizione odierna del Quotidiano Nazionale. “In quel periodo la Ferrari non aveva ancora la struttura per occuparsi di ragazzini così giovani. Parlo non da team principal, ma in riferimento all’azienda. Poi le cose in Ferrari sono un pochino più complicate di altre squadre. Bisogna capire il contesto. Anche oggi non sarebbe così semplice mettere sotto contratto un ragazzino di talento di 11 anni come è ad esempio il figlio di Kimi Raikkonen, Robin”.

Questioni soprattutto politiche, con l’Academy di Maranello profondamente diversa da quella che c’è oggi, strutturata e che nelle ultime stagioni si è imposta come uno dei riferimenti nelle categorie propedeutiche, a suon di vittorie.

E poi, in quegli anni, a Maranello a catalizzare l’attenzione era un’altra situazione: “Nel 2018 noi eravamo impegnati a portare Leclerc in macchina e anche lì è stata dura, non tutti erano d’accordo. Qualcuno pensava che Charles fosse troppo giovane per la Rossa”, ha aggiunto l’ex team principal. Di anni il monegasco ne aveva 21 e, dopo una prima stagione clamorosa con quella che allora era l’Alfa Romeo Sauber, si apprestava a salire in Ferrari per coronare il sogno di una vita. Negli anni precedenti aveva vinto tutto, dominando sia in F3 che in F2, poi confermandosi al passaggio in F1.