Abbiamo visto il nuovo fuoriclasse della (futura) F1 e l’ha pescato Ferrari: ecco chi è Noah Baglin e perché ci ha fatto impazzire a Valencia

Tutto questo, da rookie di categoria. Baglin l’abbiamo osservato da vicino in entrambe le occasioni e, tornati a casa, la sensazione è quella di aver visto correre un fuoriclasse, seppur ancora giovanissimo. Il viso è quello di un quattordicenne, ma il piede e la testa sono quelli di uno che sa benissimo cosa vuole.

A impressionarci, infatti, non è stata solo la doppia vittoria: l’inglese ha dominato il primo weekend sull’asciutto, poi ha fatto ancora meglio una settimana dopo in condizioni complicatissime. Tra i più veloci sotto il diluvio del giovedì, pole position il venerdì su pista asciutta, vittorie al sabato sotto la pioggia, P1-P1 la domenica di nuovo sull’asciutto.

Non è stato un weekend semplice e sono stati tanti i piloti che abbiamo visto sbagliare, o quantomeno commettere la minima delle sbavature. Baglin no, ripetendo il solito copione stabilito da La Conca: perfetto, sempre e comunque, sia quando si deve spingere che quando bisogna gestire.

Di piloti così, anche nel karting, se ne vedono pochi. E non è un caso che Ferrari ci abbia scommesso nonostante la giovanissima età: annunciato lo scorso anno insieme a Filippo Sala - stessa categoria, velocissimo, ma per il momento in difficoltà con il pacchetto a disposizione, come ci ha confermato in più occasioni nel fine settimana -, diventando il più giovane dei piloti a far parte dell’Academy di Maranello.