Attenzione, guai (grossi) in vista per Red Bull? Ecco cosa rischia dopo l’attacco di McLaren e l’investigazione della FIA, che fermerebbe anche…Mercedes

La questione è tornata d’attualità dopo che Mercedes ha manifestato interesse per l’acquisizione del 24% di Alpine detenuto da Otro Capital, il gruppo di investitori che nel 2023 aveva acquistato quella quota per 200 milioni di euro e che ora, con il valore del team stimato intorno ai tre miliardi di dollari, cerca di monetizzare una plusvalenza considerevole. Tra i candidati all’acquisto c’è anche Christian Horner, licenziato dalla Red Bull nel luglio scorso, e il miliardario Steve Cohen (proprietario dei NY Mets). Ma è il nome di Mercedes quello che ha scatenato il dibattito.

Il ragionamento è semplice: se la Mercedes acquisisse la quota Alpine, si troverebbe nella stessa posizione che la Red Bull occupa da due decenni. Un precedente che esisteva già, ma finora accettato anche perché, qualora a Milton Keynes non avessero deciso di entrare in F1 attraverso l’acquisizione della Minardi, in fallimento, ci sarebbe stato un danno non indifferente per l’intero Circus del tempo. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare.

La FIA ha recepito il messaggio e a Miami il presidente Ben Sulayem ha parlato apertamente della questione, ammettendo che la doppia proprietà è un’area complicata su cui la federazione sta indagando. Le sue parole, in tal senso, lasciano poco spazio all’interpretazione: “Ritengo che possedere due team non sia la strada giusta. Questa è la mia opinione personale. Stiamo esaminando la questione perché è un’area complessa. Abbiamo incaricato i nostri esperti di verificare se sia possibile, se sia consentito, se sia la cosa giusta da fare. C’è qualcosa che si chiama spirito sportivo. Se lo perdiamo, non ci sarà più supporto per questo sport. Quindi non sono favorevole al cento per cento”.