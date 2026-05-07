A Le Mans è previsto un weekend da panico: per Marc Marquez “Non bisogna sperare nella pioggia”, per Aprilia sarà cruciale esserci

Inutile dire che gli occhi sono tutti sull’Aprilia. La situazione di Marco Bezzecchi è bella e paradossale: più dice di non pensare al campionato - che può essere vero - più dimostra di essere pronto a vincerlo, o quantomeno ad andare fino in fondo. L’Aprilia deve migliorare ancora sul bagnato, eppure anche Jorge Martín si è detto fiducioso. Lo spagnolo sta correndo una stagione intelligente, sotto traccia, pronto a prendere il comando della classifica al minimo errore del compagno di squadra. Per il momento Martín ha vinto la corsa in bici che ha inaugurato il weekend in squadra con Mark Cavendish e Matteo Baiocco.



Anche Pecco Bagnaia si è presentato di buon umore nell’hospitality Ducati. Dondolandosi sulla sedia, con il sorrisetto di chi ti ha messo la schiuma da barba nelle scarpe, ha raccontato di volerci dare una notizia. Poi, scherzando, ha aggiunto di avere una cervicale che gli toglierà due decimi al giro. “Non parto mai prevenuto”, dice in sala stampa. “Io vengo a tutte le gare con l’idea di vincere, di fare bene. È vero però che sul bagnato dovremo trovare qualcosa perché a Jerez non mi ero sentito a posto”. Bagnaia aggiunge anche di avere un feeling migliore con la GP26 rispetto alla 2025, anche se lo scorso anno, precisa, aveva raccolto molto più punti.



Difficile prevedere chi, tra Ducati e Aprilia, avrà il coltello dalla parte del manico, probabilmente con la pioggia tutte le moto saranno piuttosto vicine.



Salutiamo la sala stampa diretti verso una maratona di aperitivi serali con in testa il MotoGP Social organizzato, come da tradizione, dopo la conferenza del giovedì. Stavolta ai piloti (Johann Zarco, Alex Marquez e Fabio Quartararo) è stato chiesto di indovinare i prezzi di alcuni prodotti parte del merchandising della MotoGP in una versione quasi grottesca di Ok, il prezzo è giusto. “Signori, quanto costa questo cappellino?”. La MotoGP è in piena rinascita d’immagine e intenti, ha un nuovo padrone americano, produce gare eccezionali eppure per qualche motivo fatica ancora a non cadere, di tanto in tanto, in un approccio un po’ stanco e provinciale. Meno male che domenica piove.