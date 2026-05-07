Che è successo a Matteo Berrettini, uscito al primo turno contro Popyrin a Roma? “Lasciatemi solo con la mia tristezza”

C'è una frase che Matteo ha detto qualche settimana fa, dopo l'eliminazione al primo turno a Madrid contro il croato Prizmic, che vale più di qualunque statistica. Aveva detto che quando è arrivato al suo massimo è iniziato a cadere un po' il castello. Il castello. La torre più alta è stata Wimbledon 2021, la finale contro Djokovic, il mondo intero che scopriva un italiano capace di competere sui campi dell'erba inglese, prima di Sinner e Musetti. Era lassù, in cima. E poi il fisico ha ceduto, gli infortuni si sono moltiplicati, e ogni volta che provava a tornare il castello era un po' più basso.

Aveva anche confessato qualcosa di ancora più profondo: il suo problema non è più il corpo, che pur lo ha privato di molto in carriera, ma la mente. La costante paura dell'errore che frena il braccio che un tempo era un martello. La fine di quel sano gusto della competizione che si trasforma in costante giudizio.

A Roma, oggi, il gusto non c'era. Lo ha detto lui stesso: "C'è tristezza e delusione per una partita a cui tenevo. Non sono riuscito a gestire il mio avversario e le emozioni, e il livello del mio tennis ne ha risentito." E poi quella frase sul pubblico, che fa stringere il cuore: "Il rammarico è non essere riuscito a godermi appieno l'atmosfera e l'energia di Roma." Il Centrale lo aspettava. La gente lo aspettava. Ma lui era bloccato da qualcosa che non si vede e non si cura con il ghiaccio sulla spalla. "L'energia è legata alle emozioni e allo stato d'animo — ha spiegato — e quando sei bloccato è difficile farsi aiutare dal pubblico. Non sono riuscito a tenere quel tipo di energia e cattiveria che mi caratterizza." La cattiveria. Quella che aveva sul prato di Wimbledon. Quella che lo faceva sembrare invincibile. Oggi era lontanissima.