Ma davvero un italiano potrebbe tornare a vincere il Giro d'Italia? A dieci anni da Nibali e dalle macerie può essere l'ora di Giulio Pellizzari

L'ottava tappa del Giro d'Italia di quest'anno, per qualcuno, non sarà una tappa qualunque. Perché Giulio Pellizzari, marchigiano di Camerino, torna nelle sue Marche con la carovana rosa. Non è la prima volta, era già successo nel 2024 e nel 2025, ma quest'anno c'è qualcosa di diverso nell'aria, qualcosa che pesa e profuma insieme. Dieci anni dal sisma che ha spezzato in due la vita del centro Italia. Dieci anni da quelle macerie che Giulio Pellizzari si porta come macigni sulla schiena durante le salite in bici. Perché non rappresenta sé stesso o la sua squadra, rappresenta l'orgoglio di un popolo ferito e, per gran parte, abbandonato. Giulio aveva dodici anni. E nelle scorribande in bici da bambino, il centro di Camerino era sempre il traguardo: quella salita da fare in piedi sui pedali, il fiato corto, l'arrivo davanti a tutti come fosse già una vittoria.

Di quella città rimangono le cicatrici. Di quel bambino rimane la faccia pulita e la voglia di scollinare davanti a tutti. Perché Pellizzari ha il sorriso genuino di chi ha scelto di dedicare la sua vita a uno sport infame: “Mi piace divertirmi – ha dichiarato - Non pianifico ogni metro. Quando sento che è il momento giusto, attacco. Il ciclismo è fatica, ma anche gioia. Cerco sempre di godermela”.