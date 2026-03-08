La Francia del ciclismo ha il suo Re Sole? Paul Seixas ha 19 anni ed è l’atleta che aspettavano da 40 anni. Il Tour de France può tornare in patria

Era il 1985 quando Bernard Hinault ha vinto per l'ultima volta il Tour de France. Il quinto titolo, più di tutti insieme a Jacques Anquetil, Eddy Merckx e, dopo, Miguel Indurain. Prima di lui altri ventuno francesi avevano trionfato alla Grand Boucle, e nel decennio 75-85 solo due vittorie non portavano il tricolore. Sembrava impossibile all'epoca un digiuno perdurante tutt'ora. Da allora nessun francese per oltre quarant'anni è riuscito a passare sotto l'Arc de Triomphe con la maglia gialla. Questo nonostante un movimento in perfetta salute. A nastri dello scorso Tour erano presenti cinque squadre francesi, la maggior parte delle quali formate quasi interamente da ciclisti transalpini. Una frustrazione collettiva, un'ossessione di massa che negli anni ha schiacciato una quantità enorme di giovani speranze. Thibaut Pinot, Romain Bardet, David Gaudu per citare gli ultimi. Dopo quattro decenni la Francia è ancora alla ricerca di un erede di Hinault. Oggi, forse, potrebbe averlo trovato.

Da tempo non si vedeva su strada una precocità come quella di Paul Seixas. 19 anni e seconda stagione fra i pro, si è già preso la scena. Se la prende in un ciclismo che da qualche anno vive il dominio di un marziano. Tadej Pogacar è probabilmente il corridore più forte di sempre, sicuramente il migliore dai tempi di Eddy Merckx. Dal 2023 ha imposto su strada un regno che appare inscalfibile. Mondiali, Tour, Giro, classiche monumento. Quando Pogacar è nella startlist, la corsa sembra già scritta. Un dominio che lascia agli avversari solo un senso di totale impotenza. Oggi alle Strade Bianche ha vinto, come al solito. È partito a 80 km dal traguardo per un assolo finito solo al traguardo di Siena. Ma a un minuto di distanza sul secondo gradino del podio è arrivato proprio Paul Seixas. Sullo sterrato del Monte Sante Marie, quando Pogacar ha alzato il ritmo e il gruppo si è sgretolato nella polvere bianca, l’unico a provare a tenere il suo ritmo è stato proprio il ragazzo di diciannove anni. Poi ha mollato l'alieno ma ha resistito, tenendosi sul groppone per tutta la gara Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar. Infine, a pochi metri dal traguardo si è scrollato di dosso anche Del Toro, a ruota per tutta la gara e vincitore nella tappa di Siena del Giro dello scorso anno, per entrare a Piazza del Campo da solo al secondo posto. Classe. Cuore. Ma anche una maturità non comune per un diciannovenne. Non il primo degli umani, ma l'ultimo dei marziani in una lotta con Pogacar che potrebbe segnare il ciclismo dei prossimi anni. Forse, dopo quarant’anni, la Francia ha trovato qualcuno in cui tornare a credere. Il Re Sole da venerare.