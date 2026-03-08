Kimi Antonelli sogna con questa Mercedes, ma cos’è successo in partenza? “La macchina non rispondeva, mi sono spaventato”. E Wolff punge Ferrari sulla strategia

C’è da migliorare, soprattutto per non essere costretti sempre a rimontare: “Abbiamo visto dal vivo com’è la partenza e sicuramente è un punto dove dobbiamo lavorare, perché per il resto la macchina va veramente forte. Devo ringraziare il team perché oggi il secondo posto è stato possibile soprattutto grazie a loro: mi hanno ricostruito la macchina dopo quello che è successo in FP3”.

Di Mercedes finora si è parlato soprattutto del motore, ma l’impressione dopo il primo appuntamento stagionale è che sia l’intero pacchetto a fare la differenza: “La macchina [a livello di telaio, ndr] c’è, perché alla fine bisogna anche andare forte anche in curva. È bella da guidare e al momento è una vettura completa. Ma bisogna continuare a lavorare, la Ferrari nel primo stint era veloce. E quest’anno la situazione può cambiare molto in fretta. Dobbiamo sviluppare la W17 per massimizzare ogni volta il risultato”.

Nonostante gli errori e le difficoltà, però, è un inizio di mondiale da protagonista: “È stato un weekend molto up and down. La cosa positiva è che sono riuscito a reagire dopo ogni situazione. Il passo è buono, mi sento bene in macchina, quindi si potranno fare cose belle in futuro”.