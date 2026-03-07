Lewis Hamilton a Melbourne? Demolisce ancora la nuova F1: “Alziamo il piede e facciamo lift and coast, la potenza non arriva quando serve”. E su Mercedes è categorico

(L'onboard non è quello del giro di qualifica, ma è comunque utile a capire come il lift and coast e il super clipping influenzino la guida di queste vetture. Basta ascoltare il suono del motore)

In questa Formula 1, però, andare a tutta non è consentito. È un paradosso che, una volta sceso dalla SF-26, Hamilton non ha mancato di sottolineare: “La macchina è davvero bella da guidare. È solo la potenza”, ha spiegato ai media presenti in Australia, come riportato da Motorsport.com.

“La potenza è buona quando ce l’hai, è solo che non arriva quando serve e non dà nessuna sensazione… iniziamo il giro a mezzo gas passando dall’ultima curva e per un terzo o un quarto del rettilineo, poi vai a pieno gas. È completamente l’opposto di ciò che rappresenta la Formula 1: tutto giù, attacco totale. Invece alziamo il piede, facciamo lift and coast e cose del genere. Quell’aspetto non è molto buono”.

La gestione eccessiva è uno dei due temi che hanno scandito il primo sabato del 2026. L’altro, invece, è lo strapotere mostrato dalla Mercedes che, una volta smesso di nascondersi, in pista le ha suonate a tutti quanti: distacchi imbarazzanti, basti pensare che Hadjar e Leclerc, rispettivamente terzo e quarto, pagano dalla W17 di Russell ben otto decimi.