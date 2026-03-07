Dopo le qualifiche di F1 a Melbourne la domanda è soltanto una: la Mercedes è pronta a dominare nel 2026? Perché visto il distacco sugli avversari….

La W17 vola e all’Albert Park è stata semplicemente imbattibile, e in un attimo ha riportato tutti quanti indietro nel tempo: era dalla stagione 2016 che non si registravano distacchi così ampi, con quella stessa generazione di vetture con cui la Stella aveva aperto un ciclo nel 2014 destinato ad andare avanti fino al 2020. Una differenza abissale, con la Formula 1 che già trema al sol pensiero di rivivere un’annata come quelle.

Anche perché, se è vero che per Red Bull mancava Verstappen, mentre Ferrari e McLaren non hanno ottimizzato il proprio pacchetto, ricucire un gap di 8 decimi non sarà per niente facile. I rivali miglioreranno, ma lo farà verosimilmente anche la stessa Mercedes, campanello d’allarme più grande per questo 2026.

Una pessima notizia per l’intera Formula 1, con il timore assoluto di vedere una squadra decisamente più avanti delle altre che è ora confermato, approfittando di una rivoluzione tecnica mai così impattante nella propria storia. Mercedes ha azzeccato tutto e l’Australia l’ha confermato, dopo che Wolff e relativi piloti avevano continuato a giocare per tutto il pre-stagione, parlando di avversari sempre più avanti, più competitivi, o focalizzando le proprie analisi esclusivamente sui problemi di gioventù accusati.