Ok ma cos’è successo a Max Verstappen nel sabato di Melbourne? Problemi alla Red Bull e botto clamoroso, che però salva Kimi Antonelli: ecco perché

7 marzo 2026

Ok ma cos&rsquo;&egrave; successo a Max Verstappen nel sabato di Melbourne? Problemi alla Red Bull e botto clamoroso, che per&ograve; salva Kimi Antonelli: ecco perch&eacute;
Le prime qualifiche del 2026 di Max Verstappen terminano nel muro, dopo che l’asse posteriore della sua Red Bull si è bloccato in entrata di Curva-1 e lo ha spedito violentemente contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica per l’olandese, che però sarà costretto a scattare dall’ultima posizione in griglia. E la bandiera rossa provocata ha salvato Kimi Antonelli, dopo che l’italiano aveva distrutto la sua Mercedes a metà delle FP3

Foto di copertina: F1

di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

Il primo colpo di scena della stagione è arrivato: Max Verstappen a Melbourne partirà ultimo, iniziando il 2026 nella maniera peggiore possibile. Tutto perché all’inizio del suo primo giro in qualifica, arrivato in staccata di Curva-1, il posteriore della sua Red Bull si blocca in maniera improvvisa e lo spedisce violentemente contro le barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, se non del dolore alle mani che sono andate a sbattere sul telaio della RB22. Verosimilmente non un errore, ma un problema tecnico che ha lasciato l’olandese incredulo come confermato via radio una volta sceso dalla vettura: “Il posteriore si è bloccato di colpo. Fantastico”. 

La stagione comincia male, nonostante gli ottimi segnali fatti vedere nel venerdì: sarà una gara tutta in rimonta dalla 22esima posizione, elemento in più per impostare la sveglia prestissimo e rimanere incollati alla televisione. Max sarà obbligato a realizzare una magia per rimontare, e in tal senso, sarà interessante anche per capirne di più su queste nuove monoposto e sulla possibilità di superare in gara, visti i pareri contrastanti registrati sin qui. 

Un incidente che, però, è stata la fortuna di Kimi Antonelli: proprio come Max, l’italiano aveva sbattuto pesantemente a metà delle FP3 dopo aver perso il controllo della sua Mercedes su un cordolo in uscita di Curva-1. Macchina distrutta e botto spettacolare, per fortuna senza alcuna conseguenza per Kimi, e quando ormai i meccanici sembravano aver alzato bandiera bianca per delle riparazioni che non sarebbero state completate in tempo per farlo scendere in pista in qualifica, ecco che arriva la bandiera rossa a cambiare tutto. 

20260307 071111428 3058
La Mercedes di Kimi Antonelli distrutta dopo l'incidente, 2026. Ansa

Tempo prezioso guadagnato che vale il miracolo dei meccanici, con Antonelli capace di effettuare un solo giro ma abbastanza per qualificarsi e non scattare dall’ultima fila. Tornato poi ai box quasi con il fiatone, certifica l’impresa degli uomini delle Frecce d’Argento via radio, con un “Grazie ragazzi, siete i migliori” che sa di sollievo infinito. In un attimo la sua qualifica è cambiata, e complice una Mercedes che in Australia vola, alla bandiera a scacchi delle qualifiche è secondo, solo alle spalle di George Russell. 

Il secondo miracolo della giornata, ma peccato per un possibile unsafe release che con ogni probabilità gli costerà qualche posizione in griglia: all’inizio del Q3, quando Kimi è uscito dai box, uno dei sistemi di raffreddamento ancora collegato alla W17 non è stato rimosso. Il dispositivo è poi finito in pista ed è stato colpito in pieno da Lando Norris. Dopo aver fatto un miracolo, questo è però un errore tutt’altro che banale.

More

Tag

Top Stories

di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

Foto di copertina:

F1

Next

Next Next

McLaren-Mercedes, a Melbourne arrivano i primi (veri) segnali...