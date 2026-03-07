Ok ma cos’è successo a Max Verstappen nel sabato di Melbourne? Problemi alla Red Bull e botto clamoroso, che però salva Kimi Antonelli: ecco perché

La stagione comincia male, nonostante gli ottimi segnali fatti vedere nel venerdì: sarà una gara tutta in rimonta dalla 22esima posizione, elemento in più per impostare la sveglia prestissimo e rimanere incollati alla televisione. Max sarà obbligato a realizzare una magia per rimontare, e in tal senso, sarà interessante anche per capirne di più su queste nuove monoposto e sulla possibilità di superare in gara, visti i pareri contrastanti registrati sin qui.

Un incidente che, però, è stata la fortuna di Kimi Antonelli: proprio come Max, l’italiano aveva sbattuto pesantemente a metà delle FP3 dopo aver perso il controllo della sua Mercedes su un cordolo in uscita di Curva-1. Macchina distrutta e botto spettacolare, per fortuna senza alcuna conseguenza per Kimi, e quando ormai i meccanici sembravano aver alzato bandiera bianca per delle riparazioni che non sarebbero state completate in tempo per farlo scendere in pista in qualifica, ecco che arriva la bandiera rossa a cambiare tutto.