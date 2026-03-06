McLaren-Mercedes, a Melbourne arrivano i primi (veri) segnali del 2026? La pista parla chiaro, la classifica del venerdì e Toto Wolff meno

Il riferimento è chiaro: Mercedes conferma i pronostici, anche se in vetta c’è una McLaren. E oltretutto, se per il team di Brackley i due piloti sono attaccati, come anche per Ferrari, lo stesso non vale per i papaya: dopo i problemi patiti in Fp1 Lando Norris è solo settimo, ma soprattutto a un secondo di distacco dal compagno di squadra. Il fine settimana del campione del mondo in carica non è iniziato nel migliore dei modi, ma guardando Piastri la sensazione è che un’uscita dopo l’altra McLaren stia mettendo insieme i pezzi, seppur ancora staccata da Mercedes, che almeno all’apparenza sembra non voler prendersi i riflettori.

È una strategia che si è già vista in Bahrain, dopo che a Barcellona la W17 aveva lasciato tutti a bocca aperta: pochi lampi, un lavoro sornione e anche qualche problema di affidabilità, forse l’unico vero grattacapo per la squadra, il tutto mentre Toto Wolff e i due piloti indicavano costantemente i propri rivali come favoriti. Ai test ci hanno provato in tutti i modi a nascondersi, così come in quest’avvio di fine settimana: eppure, la velocità è venuta fuori ed è evidente.