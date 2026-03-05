Caso partenze in Formula 1, Mercedes e McLaren parlano di sicurezza ma la verità è un’altra? Intanto Verstappen attacca: “Dovevano prevederlo”. Antonelli e la Fia rispondono…

Arrivati a Melbourne, uno dei temi che continua a generare discussioni è quello relativo alla sicurezza delle partenze. L’allarme è scattato in Bahrain, con dei riscontri chiarissimi: i motorizzati Mercedes fanno fatica a partire, necessitando di più tempo per completare l’intera procedura prima del via; al contrario, Ferrari è sembrata in gran forma, seguita da Red Bull. La pista ha parlato chiaro e, come sempre accade in Formula 1, gli avversari non hanno tardato a lamentarsi.

Andrea Stella - team principal McLaren - aveva parlato di modifiche al regolamento necessarie per tutelare la sicurezza dei piloti, ovviamente sotto indicazione di Mercedes, considerato il rischio di vederli piantati pochi istanti dopo lo spegnersi dei semafori a causa dei problemi di turbo lag, dichiarazioni a cui non sono mancate risposte durissime. Neanche a dirlo, già in Bahrain il primo fra tutti era stato Verstappen, con un secco “Che partano dalla pitlane se hanno paura”.