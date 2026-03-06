“Buongiorno Italia!”: Carlo Vanzini dall’Australia ci strappa un sorriso, la Ferrari più di una speranza. E se questa è la nuova Formula 1…ci piace

Alle spalle dei due Ferrari, l’altra sorpresa di inizio giornata: i due Red Bull attaccati, con una vettura che continua a stupire il paddock intero. Quantomeno nelle prime gare la RB22 avrebbe dovuto faticare visto un motore tutto nuovo, il primo costruito in casa, ma alla fine Verstappen e Hadjar sono già lì, certificando il mezzo miracolo di un costruttore che non è più solo un… bibitaro. Sono arrivati in Formula 1 con questa etichetta poco più di vent’anni fa, ma la storia parla chiaro: prima la competitività, poi i titoli e adesso persino una macchina costruita a 360°, gli unici insieme a Ferrari a fare tutto in un’unica sede. Missione compiuta, al di là del risultato che in Australia arriverà.

Guardando alla sola classifica, invece, più staccata è la Mercedes: Russell e Antonelli pagano un secondo e un decimo da Leclerc, ma i mini long run portati avanti da entrambi sono stati parecchio positivi. La W17 è più veloce di quanto a primo impatto possa sembrare, ma l’affidabilità resta un tema visti anche i problemi accusati da McLaren e Williams, entrambe motorizzate della Stella. Già ai test del Bahrain qualche campanello d’allarme era suonato, con alcune misure preventive prese per questa prima gara del 2026, come una potenza - si vocifera - non al 100%.