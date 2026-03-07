“Metà punti per tutti”: la Moto2 è appena cominciata e dalla stanza dei bottoni hanno già fatto un casino

Ma tra la prima interruzione della gara della Moto2 e la volata finale, i giri validi sono stati solo dieci, visto che il giro della seconda ripartenza non doveva essere conteggiato. Risultato? Uno "scusate, abbiamo scherzato". Metà punti per tutti. La FIM si è giustificata dicendo che il sistema di controllo non ha inviato l'alert automatico. Insomma, è colpa del computer. È sempre colpa del computer e mai di chi il computer dovrebbe sorvegliarlo.

In un Motomondiale che insegue la perfezione tecnologica tra ali aerodinamiche, abbassatori e telemetrie che leggono pure il pensiero dei piloti, ci si è davvero persi sul contare fino a dieci. Ok che la nuova era Liberty media dovrà avere come centro di tutto lo spettacolo, ma che non sia comico, dai! Anche perché la pelle, i piloti, continuano a rischiarla esattamente come quando “bastava” il manico per fare punti. Tutti i punti.