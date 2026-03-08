La Ferrari vista a Melbourne può giocarsela nel 2026? Leclerc non è contento, ma ci crede: “Qualifica difficile, ma in gara siamo più vicini”. E Hamilton suona la carica

A impensierire Charles, poi, è l’esecuzione complessiva della gara: “Non sono contento del passo, devo far meglio e oggi non ero al top. Sicuramente la strategia era un po’ difficile, ma non ho avuto un weekend costruttivo, di quelli in cui dalla FP1 alla FP3 si guida una macchina sempre più costante. Sono andato un po’ a destra e a sinistra con il setup e questo non va mai bene. Oggi non ero nella finestra giusta e ho fatto tanta fatica a finire questa gara al terzo posto. Penso che Lewis fosse un po’ più veloce di me verso la fine”.

L’aspetto positivo, però, è il passo in avanti fatto tra qualifiche e gara, con Mercedes meno lontana. La W17 è al momento la macchina da battere, ma Ferrari è partita col piede giusto: “Ieri gli otto decimi di ritardo mi facevano male, mentre oggi sembra che siamo molto più vicini in gara. Spero che sia questo il caso per il resto dell’anno e speriamo di togliere questo gap in qualifica”.

Sul finale, c’è anche spazio per una riflessione in merito alla partenza, che l’ha visto passare dalla quarta alla prima posizione in una manciata di secondi. Eppure, qualche problema di troppo c’è stato: “Tutti abbiamo avuto tanti problemi, e pure grossi”, racconta Leclerc. “Le batterie dei Mercedes, avendo parlato con loro, erano a zero. La nostra era un pochino sopra lo zero, ma non tanto. Mi sono accorto che c’era un problema all’inizio del giro, quindi ho provato a gestire nel migliore dei modi questa situazione. Penso siamo stati i migliori in una situazione che è stata complessa per tutti. Per il resto la battaglia con George è stata bella. Sono stato contento di trovarmi in prima posizione, fino a che è stato il caso”.