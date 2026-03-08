Mercedes domina e Russell si prende Melbourne, ma dobbiamo dircelo: questa F1 sembra tutta una finzione, tra macchine che si piantano sul dritto e sorpassi alla Mario Kart

Divertente? Sì, ma anche no. Il tutto dopo le polemiche alzatesi al termine delle qualifiche di ieri, con i piloti costretti ad alzare il piede persino durante i propri giri veloci. Altro che staccate al limite, questa è l’antitesi di una Formula 1 che da sempre ha significato la ricerca massima delle prestazioni. I nuovi motori saranno anche super efficienti dal punto di vista ingegneristico, ma se tutti i piloti in griglia li criticano - persino Russell ha ammesso che c’è qualcosa da rivedere nonostante la vittoria e il dominio della sua Mercedes - qualche problema c’è, impossibile negarlo. E adesso, dopo questo primo fine settimana, le parole di Verstappen prima ed Hamilton poi sembrano quanto mai profetiche.

È una Formula 1 super cervellotica, con sempre la sensazione di non star capendo a pieno cosa stia succedendo in pista tra super clipping, overtake mode, boost e via dicendo. Qualche miglioramento arriverà con lo svilupparsi della stagione e delle vetture stesse, ma servono risposte concrete e anche in fretta, perché così non va seppur in pista ne succedano di ogni.